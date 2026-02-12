CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Fırsat maçımız

Fırsat maçımız

Trabzonspor’a 3-0 kaybeden Samsunspor’da Futbol Direktörü Fuat Çapa, Antalya maçını fırsat maçı olarak gördüklerini söyledi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Fırsat maçımız

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Karadeniz derbisinde Trabzonspor mağlubiyetinin ardından takımın moral ve oyun kimliğini yeniden kazanmayı hedeflediğini söyledi. Fuat Çapa, "Daha önceki kimliğimizden uzağız. Önceden mücadele eden, koşan ve oyunu bırakmayan bir yapımız vardı. Bir an önce buna tekrar kavuşmamız gerekiyor" dedi. Çapa, yarın deplasmandaki Antalyaspor maçını, takım için önemli bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı. Öte yandan kırmızı- şimşeklerde, sarı kart cezalısı Makoumbou'nun yanı sıra sakat olan Bedirhan Çetin, Diabate, Sousa, Tahsin Bülbül, Emre Kılınç ve Coulibaly yok.

