Süper Lig

22 milyon kar

Ligde 4. sırada olan ve Avrupa kupalarını hedefleyen Göz-Göz, transferlerden tam 22 milyon 400 bin euro kâr elde ederek, ligde de en çok gelir elde eden takım oldu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
22 milyon kar

Süper Lig'de 40 puanla 4. sıradaki Göztepe'nin ekonomik tablosu tüm takımları geride bıraktı. Sport Rebuplic şirketinin futbol şubesini yönettiği, Danimarkalı Rasmus Ankersen'in başkanlık koltuğunda oturduğu sarı-kırmızılılar gelir-gider dengesinde zirve yaptı. Son 6 ayda Romulo, Emersonn, Tijanic, Olaitan ve Ahmed Ildız gibi isimleri büyük karla satan Göztepe, transferde ise büyük paralar harcamadan hem nokta atışı isimlere yöneldi hem de geleceğe yatırım yaptı. İzmir ekibi, toplamda 22 milyon 400 bin Euro kar elde ederek Süper Lig'in oyuncu alış ve satışından en çok gelir elde eden takımı oldu.

EN AZ MAAŞ ÖDEYEN KULÜP

Göztepe yaz döneminde Romulo'yu Alman Leipzig'e 20+5 milyon euro, Emersonn'u da Fransız Toulouse'a 3 milyon euro'ya verdi. Ara dönemde ise ilk olarak Ahmed Ildız'la yollarını ayıran Göztepe, tecrübeli futbolcuyu 15 milyon TL'ye sattı. Son olarak Fransa'da Grenoble'den 850 bin euro'ya alınan Beninli orta saha Olaitan'ı Beşiktaş'a uğurlayan yönetim, 5+1 milyon euro gelir sağladı. Sarı-kırmızılılar ortalama 360 bin 386 euro, toplam 8 milyon 649 bin 262 euro'yla, Trendyol Süper Lig'de futbolculara en az ortalama maaş ödeyen kulüp olarak da dikkati çekti.

Tarihte Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı olan, bu sezon yarım asır sonra yine Avrupa kapısını aralamak isteyen Göztepe, 2007 yılında amatöre kadar düştükten sonra adeta küllerinden doğmuştu.

GENÇLER DE DUVAR ÖRDÜ

Trendyol Süper Lig'in 12'yle en az gol yiyen takımı Göztepe, her yaş kategorisinde savunma performansıyla adeta kalesine duvar ördü. Göz-Göz'ün alt yaş kategorilerinde mücadele eden takımları da ağabeyleri gibi müthiş bir savunma performansı sergiledi. U19 PAF Ligi'nde 2. sıradaki Göztepe, 21 maçta 16 gol yedi ve zirvede. U17 Gelişim Ligi'nde 7. Grup'ta ise 3. sıradaki Göztepe, 21 maçta 14 golle lider. Lider U15'ler 6 ve U14'ler de 5 golü kalesinde görürken, her yaş kategorisinde kalesini en iyi şekilde korumayı başaran sarı-kırmızılılar, rakiplerine kolay kolay geçit vermedi.

