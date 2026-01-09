CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yıldızımız Luiz

Yıldızımız Luiz

Göztepe Sportif Direktörü Mance, “Luiz’i, Stoilov’un teknik ekibi altında birçok özelliğini geliştirebilecek potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyoruz” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Yıldızımız Luiz

Avrupa kupalarını hedefleyen ve Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı ligin en az gol yiyen takımı olarak 4. sırada bitirmeyi başaran Göztepe, Brezilya ekiplerinden Ceara'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yla 1 yılı kulüp opsiyonlu 4.5+1 yıllığına resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız santrfor adayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance, "Fikrimizi ve stratejimizi zaten biliyorsunuz. Genç oyunculara yatırım yapmayı önemsiyoruz. Guilherme Luiz'i, teknik direktörümüz Stanimir Stoilov'un teknik ekibi altında birçok özelliğini geliştirebilecek potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyoruz. Bu transferi tamamlamaktan ve Guilherme Luiz'i kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

