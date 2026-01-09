Kocaelispor’da gündem hücumcu

Süper Lig'de ilk yarıyı 8. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarını hedefleyen Kocaelispor, transferde önceliği ön tarafa verecek. Kocaelispor'un başarılı teknik direktörü Selçuk İnan, "Ön tarafa transfer ihtiyacımız var gibi görünüyor. Şu anda zor gözüküyor ama şartlar sağlanırsa ön tarafa özellikle bir oyuncu, belki de defans bölgesine bir oyuncu alabiliriz" ifadelerini kullandı.