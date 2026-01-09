İrfan Can Kahveci Kasımpaşa’da

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu. Kasımpaşa, 30 yaşındaki milli maestroyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Kahveci, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından lacivert-beyazlıların Antalya kampına katıldı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci için, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" açıklamasını yaptı.
