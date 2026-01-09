100 yaşıma kadar oynarım!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıda düşme hattından kurtulmak isteyen Karagümrük'ün 23 yaşındaki Fildişili golcüsü Fofana, umut dağıttı. Genç golcü, "Ligin ikinci yarısında birbirimizi kucaklayarak savaşmamız gerekiyor" dedi. Futbolu da çok sevdiğinin altını çizen Fofana, ilginç bir yorumda bulundu: "40, 50 hatta mümkünse 100 yaşıma kadar futbol oynamak istiyorum."