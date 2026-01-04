Gaziantep FK pas çalıştı

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti. Kırmızı-siyahlılarda, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık olarak 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken, taktik çalışmalar ile sona erdi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER