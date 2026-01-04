Eyüp Aydın’ın bonservisini alacağım

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Eyüp Aydın'ın durumu hakkında açıklama yaptı. Yıldırım, "Eyüp, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuzda yer alıyor. Samsunspor taraftarının tepkilerinden olumsuz etkilendi, morali bozuldu" ifadelerini kullandı. Eyüp Aydın'ın bonservisini istediğini die getiren Yıldırım, "Türkiye'ye döndüğümde görüşeceğim. Eğer Samsunspor'da kalmak isterse, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisini alacağım." dedi.