Atakan yarışı

Süper Lig'de sonuncu sıradaki Fatih Karagümrük'te Atakan Çankaya'nın performansı dikkatleri üzerine çekti. Takımı sonuncu sırada olmasına rağmen sergilediği oyunla öne çıkan 27 yaşındaki sağ beke Çaykur Rizespor ile Süper Lig'in yeni ve güçlü ekiplerinden Kocaelispor talip oldu. Savunma hattını güçlendirmek isteyen iki takım da tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak için yarışıyor.

Sözleşmesi 2027'de bitecek olan Çankaya, bu sezon İstanbul temsilcisinde forma giydiği 18 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sağladı. A Milli Takım hariç tüm alt yaş milli takım kategorilerinde forma giydi.