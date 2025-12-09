Akdeniz’de sessiz derbi

Haftanın kapanış maçına sahne olan Akdeniz derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor birbirlerine üstünlük kuramayınca 1'er puana razı oldular: 0-0... Alanyaspor'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmada, her iki ekip oyuncuları da rakip kalede etkili poziyonlar yakalasa da, kaleciler ve direkler gole izin vermedi. Süper Lig'de galibiyet hasreti 8 maça çıkan Alanyaspor 17 puana, 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise puana çıkarak 15. haftayı geride bıraktılar. Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor Kayserispor deplasmanına çıkarken, Antalyaspor seyircisi önünde lider Galatasaray'ı ağırlayacak.