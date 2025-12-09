CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Akdeniz'de sessiz derbi

Akdeniz’de sessiz derbi

Alanyaspor’un ev sahipliği yaptığı iki Antalya ekibinin 90 dakikalık mücadelesinde taraflar 1’er puanla yetindi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Akdeniz’de sessiz derbi

Haftanın kapanış maçına sahne olan Akdeniz derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor birbirlerine üstünlük kuramayınca 1'er puana razı oldular: 0-0... Alanyaspor'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmada, her iki ekip oyuncuları da rakip kalede etkili poziyonlar yakalasa da, kaleciler ve direkler gole izin vermedi. Süper Lig'de galibiyet hasreti 8 maça çıkan Alanyaspor 17 puana, 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise puana çıkarak 15. haftayı geride bıraktılar. Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor Kayserispor deplasmanına çıkarken, Antalyaspor seyircisi önünde lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

