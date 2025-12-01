Samsunspor-Corendan Alanyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış gününde Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Breiðablik'e konuk olan ve zorlu deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberlik ile haftayı lider kapatan Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor'u yenerek Süper Lig'de 4. basamağa yükselmek istiyor. Corendon Alanyaspor'un hedefi ise 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek.
Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
SAMSUNSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Fatih, Hadergjonaj, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang Ui-jo
SAMSUNSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Corendon Alanyaspor mücadelesi 1 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.