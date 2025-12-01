Samsunspor-Corendan Alanyaspor | CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış gününde Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Breiðablik'e konuk olan ve zorlu deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberlik ile haftayı lider kapatan Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor'u yenerek Süper Lig'de 4. basamağa yükselmek istiyor. Corendon Alanyaspor'un hedefi ise 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek.

Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Fatih, Hadergjonaj, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang Ui-jo

SAMSUNSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Corendon Alanyaspor mücadelesi 1 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.