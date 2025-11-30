Başakşehir coştu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe maçı öncesinde Kasımpaşa'ya konuk olan Başakşehir, iki haftalık galibiyet özlemine son verdi: 3-1. Nuri Şahin ile ligde 11. maçına çıkan Bozbaykuşlar, genç teknik adamla 4. galibiyetini aldı. 26. dakikada Fayzullayev ile öne geçen Başakşehir, 45+4'te Amine Harit'in golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ev sahibi Kasımpaşa 79. dakikada Adem Arous ile farkı bire indirse de Eldor Shomurodov, 90+7'de maçın skorunu ilan etti: 1-3. Başakşehir, 75. dakikada Davie Selke'nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Puanını 16 yapan Başakşehir, önümüzdeki hafta F.Bahçce'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Kocaeli'ne gidecek.

FATURA AĞIR OLDU

Başakşehir'de 3 puanın faturası ağır oldu. Onur Bulut'un sakatlanarak çıktığı maçta Joremo Opoku sarı kart, Davie Selke de kırmızı kart cezalısı oldu. F.Bahçe maçı öncesinde bu durum Nuri Şahin'i düşündürüyor.