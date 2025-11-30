Antalyaspor-Göztepe maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Göztepe, son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekerken kritik bir 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Erol Bulut yönetiminde Antalyaspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada sıralamada yukarı tırmanmanın hesaplarını yapıyor. 14 puanla 13. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, özellikle iç sahadaki etkili oyununu bu mücadelede avantaja çevirmeyi hedefliyor. Diğer tarafta Stanimir Stoilov ile yeni bir kimlik kazanan Göztepe, son 3 maçını kaybetmeyerek istikrarlı bir çizgi yakaladı. 23 puanla 5. basamakta bulunan İzmir temsilcisi, deplasmanda alacağı 3 puanla hem serisini sürdürmek hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak peşinde. Peki, Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Antalyaspor-Göztepe maçı 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Abdükadir, Storm, Safouri, Boli

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Ruan, Cherni, Efkan, Miroshi, Dennis, Juan, Janderson

ANTALYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA 38. RANDEVU

Tarihleri boyunca 37 defa karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 14. haftasında 38. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 maçı kırmızı-beyazlılar üstün tamamlarken, 10 karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar kazandı. İki takım arasında oynanan 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor-Göztepe maçı hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran üstlenecek.