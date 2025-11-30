CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Antalyaspor-Göztepe maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Göztepe maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Son hafta maçlarında berabere kalan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin 3 puanı alacağı merak ediliyor. Evinde oynayacağı maçta kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Erol Bulut ve öğrencileri, 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde son 3 maçını da kaybetmeyen sarı-kırmızılılar ise 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Antalyapsor-Göztepe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor-Göztepe maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Göztepe, son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekerken kritik bir 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Erol Bulut yönetiminde Antalyaspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada sıralamada yukarı tırmanmanın hesaplarını yapıyor. 14 puanla 13. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, özellikle iç sahadaki etkili oyununu bu mücadelede avantaja çevirmeyi hedefliyor. Diğer tarafta Stanimir Stoilov ile yeni bir kimlik kazanan Göztepe, son 3 maçını kaybetmeyerek istikrarlı bir çizgi yakaladı. 23 puanla 5. basamakta bulunan İzmir temsilcisi, deplasmanda alacağı 3 puanla hem serisini sürdürmek hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak peşinde. Peki, Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Göztepe maçı

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Antalyaspor-Göztepe maçı 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Antalyaspor-Göztepe maçı hangi kanalda

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Abdükadir, Storm, Safouri, Boli

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Ruan, Cherni, Efkan, Miroshi, Dennis, Juan, Janderson

Antalyaspor-Göztepe maçı nasıl, nereden izlenir

ANTALYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA 38. RANDEVU

Tarihleri boyunca 37 defa karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 14. haftasında 38. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 maçı kırmızı-beyazlılar üstün tamamlarken, 10 karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar kazandı. İki takım arasında oynanan 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor-Göztepe maçları

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor-Göztepe maçı hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran üstlenecek.

Antalyaspor-Göztepe maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da 2 ayrılık birden!
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
"Pamuklara sarması lazım"
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Libertadores'te şampiyon Flamengo! Libertadores'te şampiyon Flamengo! 09:20
Sivasspor-Boluspor maçı detayları Sivasspor-Boluspor maçı detayları 09:20
İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! 09:18
Osimhen’den derbi mesajı! Osimhen’den derbi mesajı! 09:16
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 09:04
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 09:00
Daha Eski
G.Saray liderliğini korumak istiyor! G.Saray liderliğini korumak istiyor! 09:00
Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Rafa Silva krizinde yeni gelişme! 08:55
Antalyaspor-Göztepe maçı detayları Antalyaspor-Göztepe maçı detayları 08:42
"Pamuklara sarması lazım" "Pamuklara sarması lazım" 08:29
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! 07:24
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:08