Haliç derbisi berabere

Eyüpspor'la Karagümrük'ün Haliç derbisi 1-1 bitti. Son iki sırayı paylaşan İstanbul ekiplerinin maçında ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 2. yarıda 66'da Eyüpspor, Emre Akbaba''nın golüyle öne geçti. 88'de ikinci gole yaklaşan eflatun-sarılılarda Yalçın'ın şutu üst direkten geri döndü. 90'da ise kullanılan kornerde Tiago Çukur'un kaleye gönderdiği top arka direğe açıldı. Direk dibindeki Kranevitter, bomboş pozisyonda golü atıp derbinin sonucunu ilan etti.
