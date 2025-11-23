Haliç derbisi berabere

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eyüpspor'la Karagümrük'ün Haliç derbisi 1-1 bitti. Son iki sırayı paylaşan İstanbul ekiplerinin maçında ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 2. yarıda 66'da Eyüpspor, Emre Akbaba''nın golüyle öne geçti. 88'de ikinci gole yaklaşan eflatun-sarılılarda Yalçın'ın şutu üst direkten geri döndü. 90'da ise kullanılan kornerde Tiago Çukur'un kaleye gönderdiği top arka direğe açıldı. Direk dibindeki Kranevitter, bomboş pozisyonda golü atıp derbinin sonucunu ilan etti.