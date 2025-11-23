CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe-Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Son 2 maçını kazanarak milli araya giren Stanimir Stoilov'un öğrencileri, İzmir'de oynanacak maçta serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Kritik maçta hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Galatasaray'ı 1-0 yenerek lige damga vuran Kocaelispor ise zorlu deplasmanda da başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, son haftalarda aldığı galibiyetlerle 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Göztepe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan, Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Son iki haftada üst üste galibiyetler alan Stanimir Stoilov'un ekibi, İzmir'de serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmada hata yapmaya tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, 22 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Öte yandan lige damga vuran Kocaelispor, Galatasaray karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından deplasmanda da başarılı performansını sürdürmek istiyor. Yeşil-siyahlılar, son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle 14 puana ulaştı ve 11. sırada bulunuyor. Peki, Göztepe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Kocaelispor maçı

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçı 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Göztepe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe-Kocaelispor maçı hangi kanalda

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Taha, Heilton, Bokele, Rhaldney, Miroshi, Dennis, Cherni, Janderson, Juan

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Tarkan, Keita, Linetty, Tayfur, Agyei, Serdar Dursun

Göztepe-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri

GÖZTEPE İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

İzmir ekibi, Süper Lig 2025-2026 sezonunda sahasında çıktığı hiçbir maçta yenilgi yaşamadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe ve Konyaspor'la berabere kalırken Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Evinde toplayabileceği 15 puanın 11'ini hanesine yazdıran Göztepe, iç saha performansıyla ligin en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.

Göztepe-Kocaelispor maçı nasıl, nereden izlenir

ASpor CANLI YAYIN

Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler"
D&R REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe'nin gözü 3 yıldız golcüde! Sürpriz oyuncu radara girdi...
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Fenerbahçe'den Lukaku harekatı!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar 09:06
Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... 08:59
Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! 08:41
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" 08:31
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 07:42
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
Daha Eski
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 00:50
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 00:50