Göztepe-Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan, Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Son iki haftada üst üste galibiyetler alan Stanimir Stoilov'un ekibi, İzmir'de serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmada hata yapmaya tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, 22 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Öte yandan lige damga vuran Kocaelispor, Galatasaray karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından deplasmanda da başarılı performansını sürdürmek istiyor. Yeşil-siyahlılar, son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle 14 puana ulaştı ve 11. sırada bulunuyor. Peki, Göztepe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçı 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Taha, Heilton, Bokele, Rhaldney, Miroshi, Dennis, Cherni, Janderson, Juan

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Tarkan, Keita, Linetty, Tayfur, Agyei, Serdar Dursun

GÖZTEPE İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

İzmir ekibi, Süper Lig 2025-2026 sezonunda sahasında çıktığı hiçbir maçta yenilgi yaşamadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe ve Konyaspor'la berabere kalırken Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Evinde toplayabileceği 15 puanın 11'ini hanesine yazdıran Göztepe, iç saha performansıyla ligin en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.