İkas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI

İkas Eyüpspor, Süper Lig'in 13. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 8 puanla, son sırada yer alan rakibinin önünde konumlanan İkas Eyüpspor, düşme hattından kurtulmak için sahaya çıktılar.
İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı saat 17:00'de başladı. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalıyor.
İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LERİ İkas Eyüpspor:
İkas Eyüpspor:Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Emir, Mujakic, Kerem, Stepanenko, Emre, Serdar, Thiam, Umut.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Çağtay, Doh, Kranevitter, Berkay, Camacho, Serginho, Fofana.
İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.