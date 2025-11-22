İkas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 16:51
İkas Eyüpspor, Süper Lig'in 13. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 8 puanla, son sırada yer alan rakibinin önünde konumlanan İkas Eyüpspor, düşme hattından kurtulmak için sahaya çıktılar.

İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı saat 17:00'de başladı. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalıyor.

İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LERİ

İkas Eyüpspor:

Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Emir, Mujakic, Kerem, Stepanenko, Emre, Serdar, Thiam, Umut.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Çağtay, Doh, Kranevitter, Berkay, Camacho, Serginho, Fofana.

İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

