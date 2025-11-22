CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in heyecan dolu maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını, ayrıca yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 15:21
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray-Gençlerbirliği maçını CANLI takip etmek için tıklayın!

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını, ayrıca yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Maç, Süper Lig'in milli maç arasının ardından yeniden başlamasıyla birlikte Galatasaray için kritik bir öneme sahip. Son şampiyon ve lider ekip, taraftarları önünde Gençlerbirliği karşısında galip gelerek ligdeki yenilgisiz serisine devam etmek ve olası puan kayıplarına hızlı bir yanıt vermek istiyor. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği Süper Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nasıl izlenir?

GS maçı canlı takip et!

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı, saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu.

Galatasaray'ın maç günü paylaşımı

Gençlerbirliği'nin maç günün paylaşımı

OSIMHEN KADRODA YOK

Galatasaray, bu kez yıldız forvet Victor Osimhen'in yokluğuyla sahaya çıkacak. Nijeryalı oyuncu, milli maçta sakatlanmış ve önceki yenilgideki golü hafif ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Bu eksiklik, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki kritik döneminde büyük önem taşıyor.

İKİ TAKIM EN SON 2021 YILINDA KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

İki takım en son 2021 yılında karşı karşıya gelirken, Gençlerbirliği, 2018'deki maçta 1-0'lık galibiyet elde etmişti. Rams Park'ta galip gelmek, Ankara temsilcisi için ekstra zorluk içeriyor; çünkü Gençlerbirliği, en son 2013 yılında burada zafer kazanabilmişti. Ancak devre arasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 yenerek özgüvenlerini tazelemişlerdi.

Teknik direktör Volkan Demirel, milli aradan sonra daha güçlü ve formda bir kadro ile sahaya çıkacaklarını açıklayarak, bu karşılaşmada takımıyla dirençli bir performans sergilemeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i: Çakır, Singo, Sanchez, Ünyay, Jakobs; Lemina, Torreira, Sane, Sara, Yılmaz, Icardi

Gençlerbirliği'nin muhtemel ilk 11'i: Erentürk, Kelven, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Ulgun, Gurpuz, Koita, Tongya, Niang

ASpor CANLI YAYIN

