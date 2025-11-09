CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Rizespor kaçamadı

Rizespor kaçamadı

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Rizespor kaçamadı

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 berabere bitti. Ev sahibi Gaziantep FK'nın gollerini 2. dakikada Muhammed Bayo ve 74. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti. Konuk Çaykur Rizespor'un golleri ise 29. dakikada Ali Sowe'dan ve 59. dakikada Kevin Rodrigues'in kendi kalesine attığı goldan geldi. Gaziantep, 71. dakikada Deian Sorescu ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

BURAK YILMAZ RAHATSIZLANDI

Gaziantep FK yardımcı antrenörü Anıl Demirci, "Yeterli gol fırsatları yaratsak da galibiyeti getiremedik" dedi.

Burak Yılmaz'ın dün akşam rahatsızlandığını, bugün de hastanede olduğunu ancak ilaçlarla maça çıkmak istediğini belirten Demirci, "Maç sırasında rahatsızlığı artınca sonuna kadar kalamadı" dedi.

MÜCADELEDEN MEMNUNUM

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Palut, "Sadece kaybettiğimiz toplar sonrası merkezde kaybettiğimiz toplar bize rakibin geçişi olarak döndü. Golleri de böyle yedik. Oyun hakimiyeti elimizdeydi" diye konuştu.

Anasayfa
