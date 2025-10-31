CANLI SKOR ANA SAYFA
RAMS Başakşehir 1-0 Kocaelispor | MAÇ SONUCU-ÖZET

RAMS Başakşehir 1-0 Kocaelispor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış mücadelesinde RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 19:48 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 21:59
RAMS Başakşehir 1-0 Kocaelispor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış mücadelesinde RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında dakika 89'da kazandığı penaltıyı Shomurodov ile gole çeviren ev sahibi takım, mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuç ile birlikte konuk ekibin ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. RAMS Başakşehir 13 puan ile 9 sıraya yükselirken Kocaelispor, 11 puan ile 11. sırada kaldı.

Nuri Şahin'in öğrencileri önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kocaelispor ise gelecek hafta sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

