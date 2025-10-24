Siftah peşinde

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kayserispor, Süper Lig'de kazanamayan tek takım konumunda. Teknik direktör değişikliğine de giden sarı-kırmızılılar, düşme hattını ilgilendiren maçta bugün bir basamak altındaki sonuncu K.Gümrük'e konuk olacak. Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic'le ilk maçında evinde Samsunspor'a 3-1 kaybeden Kayseri ekibi, Gümrük karşısında ilk galibiyetinin peşinde olacak.