CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Siftah peşinde

Siftah peşinde

Kayserispor, Süper Lig'de kazanamayan tek takım konumunda. Teknik direktör değişikliğine de giden sarı-kırmızılılar, düşme hattını ilgilendiren maçta bugün bir basamak altındaki sonuncu K.Gümrük'e konuk olacak. Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic'le ilk maçında evinde Samsunspor'a 3-1 kaybeden Kayseri ekibi, Gümrük karşısında ilk galibiyetinin peşinde olacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Siftah peşinde

Kayserispor, Süper Lig'de kazanamayan tek takım konumunda. Teknik direktör değişikliğine de giden sarı-kırmızılılar, düşme hattını ilgilendiren maçta bugün bir basamak altındaki sonuncu K.Gümrük'e konuk olacak. Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovic'le ilk maçında evinde Samsunspor'a 3-1 kaybeden Kayseri ekibi, Gümrük karşısında ilk galibiyetinin peşinde olacak.

F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde!
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
DİĞER
Kadıköy’de maç sonu olay çıktı! Futbolcular güçlükle sakinleştirildi
Son dakika! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? 07:49
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Daha Eski
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:40
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 00:40
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 00:40