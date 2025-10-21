Göztepe’de seri sonu

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Göztepe rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu maça kadar çıktığı 8 müsabakada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı- kırmızılı ekip, 'namağlup' ünvanını yitirdi. Avrupa hedefiyle sezona giren Göz Göz, 9. hafta sonunda 16 puanda kalarak 5'inci sıraya geriledi. Sakatlık ve cezalılar nedeniyle dar bir kadroyla Alanya deplasmanına çıkan İzmir ekibinde özellikle hücum oyuncularının azlığı teknik direktör Stanimir Stoilov'u zorladı.

MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Bulgar teknik adam, "Karşılaşmanın 60. dakikasından sonra duran toplarda yaşanan sıkıntılar ve özellikle son bölümlerde yorgunluğa bağlı savunma hataları maçın kaderini belirledi" şeklinde konuştu.