CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe’de seri sonu

Göztepe’de seri sonu

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Göztepe rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu maça kadar çıktığı 8 müsabakada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı- kırmızılı ekip, 'namağlup' ünvanını yitirdi. Avrupa hedefiyle sezona giren Göz Göz, 9. hafta sonunda 16 puanda kalarak 5'inci sıraya geriledi. Sakatlık ve cezalılar nedeniyle dar bir kadroyla Alanya deplasmanına çıkan İzmir ekibinde özellikle hücum oyuncularının azlığı teknik direktör Stanimir Stoilov'u zorladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe’de seri sonu

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Göztepe rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu maça kadar çıktığı 8 müsabakada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı- kırmızılı ekip, 'namağlup' ünvanını yitirdi. Avrupa hedefiyle sezona giren Göz Göz, 9. hafta sonunda 16 puanda kalarak 5'inci sıraya geriledi. Sakatlık ve cezalılar nedeniyle dar bir kadroyla Alanya deplasmanına çıkan İzmir ekibinde özellikle hücum oyuncularının azlığı teknik direktör Stanimir Stoilov'u zorladı.

MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Bulgar teknik adam, "Karşılaşmanın 60. dakikasından sonra duran toplarda yaşanan sıkıntılar ve özellikle son bölümlerde yorgunluğa bağlı savunma hataları maçın kaderini belirledi" şeklinde konuştu.

Okan Buruk'a Avrupa piyangosu!
F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Daha Eski
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 00:41
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" "Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" 00:41