Göztepe hırslı

Göztepe, Süper Lig'de namağlup Avrupa hedefinde ilerliyor. Milli ara sonrasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Göz-Göz, son olarak Alanyaspor'u 2020-21'de Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, daha sonraki maçlarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 2020-21 sezonunun ikinci yarısında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, 2021-22'de deplasmandan 2-2'lik beraberlik döndü. İzmir'deki maçı 2-0 kaybetti. Göz-Göz, geçen sezon da Alanya'yla 1-1 berabere kalırken, İzmir'de kazanan 1-0'la Akdeniz ekibi oldu.

SABRA VE OLAITAN MÜJDESİ

Alanyaspor maçı hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdüren Stanimir Stoilov'un öğrencileri, 5 maç sonra Alanya'dan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. Öte yandan Göztepe'de Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan golcü Sabra'nın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, Benin Milli Takımı'na katılan ofansif orta saha Olaitan'ın da hazır olduğu kaydedildi. İzmir temsilcisinde omzundan sakatlık geçiren sağ kanat Ogün Bayrak'ın ise tedavisine devam ediliyor.