Kayserispor-Gençlerbirliği maçı izle | Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kayserispor, taraftarı önünde ilk 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Gençlerbirliği, ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.