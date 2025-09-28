CANLI SKOR ANA SAYFA
Kayserispor-Gençlerbirliği maçı izle | Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Gençlerbirliği maçı izle | Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda oynadığı 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kayseri ekibi, kritik maçta ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Ankara temsilcisi ise zorlu maçta çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Kayserispor-Gençlerbirliği maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliğimaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 10:13
Kayserispor-Gençlerbirliği maçı izle | Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kayserispor, taraftarı önünde ilk 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Gençlerbirliği, ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

