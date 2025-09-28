CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Kayserispor-Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Kayserispor-Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yeni sezonda oynadığı 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kayseri ekibi, kritik maçta ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Ankara temsilcisi ise zorlu maçta çıkış arıyor. Kayserispor-Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 19:53
Kayserispor-Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kayserispor, taraftarı önünde ilk 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor.

Diğer yandan Gençlerbirliği, ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Abdulsamet, Carole, Dorukhan, Furkan, Opoku, Benes, Cardoso, Onugkha

Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan, Bashiru, Varesanovic, Göktan, Franco, Niang

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

