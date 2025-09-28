Kayserispor-Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kayserispor, taraftarı önünde ilk 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor.
Diğer yandan Gençlerbirliği, ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Abdulsamet, Carole, Dorukhan, Furkan, Opoku, Benes, Cardoso, Onugkha
Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan, Bashiru, Varesanovic, Göktan, Franco, Niang
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği maçı 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.