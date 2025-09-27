Gaziantep FK-Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Samsunspor maçı saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Mustafa Burak, Rodrigues, Tayyip Talha, Abena, Perez, Melih, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Arda, Bayo

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Tomasson, Yunus, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Ndiaye.