Dört büyüklerden 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye, 19 Eylül Gaziler Günü'nde kahraman gazilerini anıyor. Trendyol Süper Lig'in dört büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna mücadele eden kahraman gazilerimiz için paylaşımda bulundular.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

19 Eylül #GazilerGünü'nde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı için hayatını ortaya koyan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/2ZkfcUwvB0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 19, 2025

🇹🇷 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna fedakârca mücadele eden tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. #GazilerGünü pic.twitter.com/caAuYvAAdr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2025

🇹🇷 19 Eylül #GazilerGünü'nde ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, vatanı için canı pahasına mücadele edip Gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı saygıyla hatırlıyoruz. pic.twitter.com/Nk4n5bzqmb — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 19, 2025