Dört büyüklerden 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in dört büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimiz için paylaşımda bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 12:53
Türkiye, 19 Eylül Gaziler Günü'nde kahraman gazilerini anıyor. Trendyol Süper Lig'in dört büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna mücadele eden kahraman gazilerimiz için paylaşımda bulundular.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

