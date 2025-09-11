CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çifte bomba

Çifte bomba

L’Equipe, transferde atağa kalkan Göztepe’nin milli futbolcular Bertuğ ve Doğan için Rennes ile anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılılar forvet, sol bek ve kaleci takviyeleri için geri sayıma geçti. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, sarı-kırmızılıların uzun süredir gündemde olan milli futbolcular kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes'le 5 milyon euro karşılığında anlaştığını iddia etti. L'Equipe, Göztepe'nin görüşmelerde son aşamaya geldiğini ifade ederek, "Göztepe'nin Türk oyuncuların bedeli için 5 milyon euro ödemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. İzmir temsilcisi Bristol City'nin İrlandalı forveti Sinclair Armstrong ile de temaslarını sürdürüyor.
