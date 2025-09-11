Çifte bomba

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılılar forvet, sol bek ve kaleci takviyeleri için geri sayıma geçti. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, sarı-kırmızılıların uzun süredir gündemde olan milli futbolcular kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes'le 5 milyon euro karşılığında anlaştığını iddia etti. L'Equipe, Göztepe'nin görüşmelerde son aşamaya geldiğini ifade ederek, "Göztepe'nin Türk oyuncuların bedeli için 5 milyon euro ödemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. İzmir temsilcisi Bristol City'nin İrlandalı forveti Sinclair Armstrong ile de temaslarını sürdürüyor.