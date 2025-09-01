Geri dönüş sevinci

Antalyaspor'u 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük sezonun ilk galibiyetini elde etti. Teknik patron Marcel Licka zorlu müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, "1-0 geriye düşmemize rağmen oyunda kaldık, geri döndük ve maçı kazandık. Bu geri dönüş mental açıdan büyük destek sağladı. Daha çok gelişecek yönümüz var" ifadelerini kullandı.
Antalyaspor'u 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük sezonun ilk galibiyetini elde etti. Teknik patron Marcel Licka zorlu müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, "1-0 geriye düşmemize rağmen oyunda kaldık, geri döndük ve maçı kazandık. Bu geri dönüş mental açıdan büyük destek sağladı. Daha çok gelişecek yönümüz var" ifadelerini kullandı.