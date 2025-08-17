Tümosan Konyaspor 3-0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenerek galibiyetle başlayan Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek ikinci haftayı da 3 puan ile kapattı.

18. dakikada Alassane Ndao'nun golü ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti ve ilk yarıda başka gol çıkmadı.

50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhoan Andzouana'nın golleri ile fark 3'e çıktı ve maç bu gollerin ardından sonuçlandı: 3-0.

Konyaspor'un 3. haftada Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç, siyah beyazlıların Avrupa maçlarından dolayı TFF'ye bulunduğu talebin ardından ertelenmişti.

Ligde henüz puanı olmayan Gaziantep FK ise önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.