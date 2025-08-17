CANLI SKOR ANA SAYFA
Tümosan Konyaspor 3-0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Tümosan Konyaspor 3-0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 yendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 18:52 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 20:58
Tümosan Konyaspor 3-0 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenerek galibiyetle başlayan Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek ikinci haftayı da 3 puan ile kapattı.

18. dakikada Alassane Ndao'nun golü ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti ve ilk yarıda başka gol çıkmadı.

50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhoan Andzouana'nın golleri ile fark 3'e çıktı ve maç bu gollerin ardından sonuçlandı: 3-0.

Konyaspor'un 3. haftada Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç, siyah beyazlıların Avrupa maçlarından dolayı TFF'ye bulunduğu talebin ardından ertelenmişti.

Ligde henüz puanı olmayan Gaziantep FK ise önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

