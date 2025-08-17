Başakşehir-Kayserispor maçı canlı izle | RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında heyecan Başakşehir ile Kayserispor arasında yaşanacak. İlk hafta maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle erteleyen iki ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Çağdaş Atan yönetimindeki turuncu-lacivertliler, sezonu üst sıralarda tamamlamak için Kayserispor karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.