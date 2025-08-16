Alanyaspor-Rizespor maçı canlı izle | Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İlk hafta maçının ertelenmesi nedeniyle lige henüz adım atamayan Akdeniz ekibi, sezon perdesini sahasında açmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Joao Pereira yönetiminde kümede kalarak zorlu bir maratonu geride bırakan turuncu-yeşilliler, bu yıl hedefini daha üst sıralara dikmiş durumda. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise lige istediği gibi başlayamadı. İlhan Palut'un öğrencileri, ilk haftada evinde ağırladığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Peki, Alanyaspor-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

ALANYASPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR İLE RİZESPOR ARASINDA 18. RANDEVU

Tarihleri boyunca 17 defa karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı Akdeniz ekibi kazanırken, 4 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Rizespor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Egemen Artun üstlenecek.