CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Alanyaspor-Rizespor maçı canlı izle | Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Rizespor maçı canlı izle | Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçı ertelenen Akdeniz temsilcisi, yeni sezon açılışını evinde yapacak. Geçtiğimiz sezon Joao Pereira yönetiminde kümede kalmayı başaran Alanyaspor, bu kez daha başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. İlhan Palut önderliğinde ilk maçında Göztepe'ye 3-0 kaybeden Rizespor ise zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Alanyaspor-Rizespor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor-Rizespor maçı canlı izle | Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İlk hafta maçının ertelenmesi nedeniyle lige henüz adım atamayan Akdeniz ekibi, sezon perdesini sahasında açmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Joao Pereira yönetiminde kümede kalarak zorlu bir maratonu geride bırakan turuncu-yeşilliler, bu yıl hedefini daha üst sıralara dikmiş durumda. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise lige istediği gibi başlayamadı. İlhan Palut'un öğrencileri, ilk haftada evinde ağırladığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Peki, Alanyaspor-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

ALANYASPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR İLE RİZESPOR ARASINDA 18. RANDEVU

Tarihleri boyunca 17 defa karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı Akdeniz ekibi kazanırken, 4 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Rizespor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Egemen Artun üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü!
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Transfer haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Taylan Bulut İstanbul'da
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Nelsson İtalya yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? 11:39
Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! 11:12
Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! 11:09
Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü! Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü! 11:02
Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 10:53
F.Bahçe Nene transferinde anlaşmaya yakın! F.Bahçe Nene transferinde anlaşmaya yakın! 10:51
Daha Eski
Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman? Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman? 10:50
Valencia - Real Sociedad maçı hangi kanalda? Valencia - Real Sociedad maçı hangi kanalda? 10:49
Alaves - Levante maçı hangi kanalda? Alaves - Levante maçı hangi kanalda? 10:37
Mallorca - Barcelona maçı hangi kanalda? Mallorca - Barcelona maçı hangi kanalda? 10:30
Pavard transferinde G.Saray'a Suudi rakip! Pavard transferinde G.Saray'a Suudi rakip! 10:28
Aston Villa-Newcastle United maçı detayları! Aston Villa-Newcastle United maçı detayları! 10:23