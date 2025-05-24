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Haberler Süper Lig Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:37
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Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 37. hafta müsabakasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Antalyaspor maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Ozer; Bingol, Yalcin, Claro, Meras; Mor, Stepanenko, Kayan; Ampem, Thiam, Bozok

Antalyaspor: Yigiter; Sari, Ozturk, Kelven; Yilmaz, Kaluzinski, Rakip, Vural; Dikmen, Gaich; Safuri

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