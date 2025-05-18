CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsunspor-Sivasspor maçı izle | Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Sivasspor maçı izle | Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Karadeniz ekibi, üst üste 3. galibiyetini almayı amaçlıyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Samsunspor 57 puanla 4. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay ile kümede kalma umutlarını sürdürmeyi amaçlayan Sivasspor ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. 35 puanla 16. sırada bulunan Yiğidolar'da Rey Manaj'ın kadro dışı kalması gündem olurken, heyecan dolu karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Peki, Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 13:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor-Sivasspor maçı izle | Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Karadeniz ekibi, üst üste 3. galibiyetini almayı amaçlıyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, kümede kalma mücadelesini veren rakibini yenerek Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Samsunspor 57 puanla 4. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay ile küme düşme potasından çıkmak için mücadelesini sürdüren Sivasspor ise zorlu deplasmanda mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Rey Manaj'ın kadro dışı bırakıldığı Yiğidolar'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Ligin bitimine kısa bir süre kala tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Sivasspor 35 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Samsunspor-Sivasspor maçı izle | Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 5 (Konferans) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Bola, Celil, Ntcham, Holse, Schindler, Emre, Dimata

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Efkan, Moutoussamy, Charisis, Koita, Bekir, Rodrigues

REY MANAJ KADRO DIŞI BIRAKILDI

Kümede kalma mücadelesinde kritik viraja girilirken, Sivasspor Rey Manaj'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Flaş gelişmenin ardından Samsunspor maçına odaklanan Yiğidolar'da hangi ismin hücum hattında görev alacağı merak ediliyor.

28 yaşındaki Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 27 maçta 12 gol 5 asistlik performans gösterdi.

İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU

Tarihleri boyunca 21 defa karşı karşıya gelen Samsunspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında 22. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 9 karşılaşmayı Karadeniz ekibi kazanırken, 6 mücadeleyi de Yiğidolar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Sivasspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Jonas Hansen yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

Muslera'dan şoke eden yanıt!
F.Bahçeli yıldız G.Saray'a gidiyor! Transferde işler karıştı
DİĞER
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz 'Aile Saadeti' dizisini anlattı! "Çok farklı ters köşe bir roldeyim"
Vurgunun adı: Dijital Deneyim Müzesi | İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız'dan 'pasta kavgası' itirafı: Murat Ongun ve Fatih Keleş kapıştı
F.Bahçe'den Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti
Aslan transferde büyük oynuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak Osimhen için özel hazırlık! Yıldız golcünün gözleri dolacak 12:53
Fırtına'nın maçına Portekizli VAR! Fırtına'nın maçına Portekizli VAR! 12:34
Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman? 12:32
Beşiktaş maçına Avusturyalı VAR! Beşiktaş maçına Avusturyalı VAR! 12:26
Şampiyonluk maçında Türk VAR! Şampiyonluk maçında Türk VAR! 12:21
F.Bahçe-Eyüpspor maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe-Eyüpspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:19
Daha Eski
G.Saray-Kayserispor maçı detayları! G.Saray-Kayserispor maçı detayları! 12:16
Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman? Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman? 12:06
Muslera'dan şoke eden yanıt! Muslera'dan şoke eden yanıt! 12:01
Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman? Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman? 11:53
Brentford-Fulham maçı ne zaman? Brentford-Fulham maçı ne zaman? 11:48
Leicester City-Ipswich Town maçı ne zaman? Leicester City-Ipswich Town maçı ne zaman? 11:40