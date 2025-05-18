Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK maçını canlı izlemek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Onvo Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan, ancak geçtiğimiz hafta beklenmedik bir mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, zorlu rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Bu sezon 33 maçta 12 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, 7 beraberlik ve 14 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Selçuk İnan ile yollarını ayıran Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda moral arıyor. Ligde oynadığı son 4 maçı da kaybeden kırmızı-siyahlılar, 42 puanla 13. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalacak. Peki, Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ONVO ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK maçı beIN BOX OFFICE (Kanal 201) ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.