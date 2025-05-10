Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gençlerbirliği'ne tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen 2'nci takım olan Gençlerbirliği için tebrikte bulundu.

Başkan Erdoğan'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

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