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Haberler Süper Lig Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gençlerbirliği'ne tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gençlerbirliği'ne tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği için tebrikte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 19:11
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gençlerbirliği'ne tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen 2'nci takım olan Gençlerbirliği için tebrikte bulundu.

Başkan Erdoğan'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

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