Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. Joao Pereira yönetiminde kümede kalma mücadelesi veren turuncu-yeşilliler 34 puanla 16. sırada yer alıyor. İç saha avantajını kullanarak formda rakibini yenmeyi hedefleyen Alanyaspor, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Sergej Jakirovic önderliğinde dikkat çeken bir çıkış yakalayan Kayserispor, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Üst üste gelen başarılı sonuçların ardından düşme hattından çıkmayı başaran sarı-kırmızılılar 40 puanla 13. sırada bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CORENDON ALANYASPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Lima, Fatih, Richard, Janvier, Hadergjonaj, Efecan, Vilhena, Cordova, Sporar

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Mane

ALANYASPOR İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 22. RANDEVU

Tarihleri boyunca 21 defa karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında 22. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 11 karşılaşmayı turuncu-yeşilliler kazanırken, 7 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek.