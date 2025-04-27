CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kayserispor-Rizespor maçı izle | Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Rizespor maçı izle | Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 4 haftada kaybetmeyen Kayserispor 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Uzun süren galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta son veren Rizespor ise üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. İlhan Palut yönetiminde bir an önce düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Karadeniz ekibi 37 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 11:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor-Rizespor maçı izle | Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardıdan çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-3 berabere kaldı. 37 puanla 13. sırada yer alan Kayserispor, son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Rizespor karşısında da başarısını sürdürmeyi amaçlayan Kayserispor, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Uzun süren galibiyet hasretine Eyüpspor karşısında son veren Rizespor ise üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. İlhan Palut yönetiminde düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi 37 puanla 14. sırada bulunuyor. Kümede kalma yarışı veren iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELLONA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZEZSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZEZSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Nurettin, Ramazan, Kartal, Karimi, Cardoso, Nazon

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Alikulov, Berkay, Olawoyin, Jurecka, Akintola, Ali Sowe

KAYSERİSPOR İLE RİZESPOR ARASINDA 39. RANDEVU

Tarihleri boyunca 38 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında 39. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 14'ünü Kayseri ekibi kazanırken, 13 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KAYSERİ DEPLASMANLARINDA KÖTÜ SONUÇLAR

Çaykur Rizespor, lig ve kupa maçlarında Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Yeşil-mavililer, rakibi karşısında son galibiyetini 2013-2014 sezonunun 29. haftasında Kadir Has Stadı'nda elde etmişti.

Rizespor, kendisiyle aynı puana sahip ve averajla bir sıra üstünde yer alan Kayserispor karşısında galip gelerek deplasmandaki kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

25 MAÇTIR BERABERLİK ALAMADI

Çaykur Rizespor, bu sezon ligde oynadığı 30 karşılaşmanın sadece 4'ünde berabere kaldı. Adana Demirspor ile birlikte Süper Lig'in en az beraberlik yaşayan iki takımından biri olan yeşil-mavililer, aldığı 4 beraberliğin tamamını iç sahada elde etti.

Karadeniz ekibi, deplasmanda en son 2023-2024 sezonunun başında Kasımpaşa ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı. Bu süreçte deplasmanda çıktığı 25 maçta 19 mağlubiyet ve 6 galibiyet yaşayan Çaykur Rizespor, dış sahada yeniden puanla dönmeyi amaçlıyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Candaş Elbil yapcak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen'e astronomik rakam!
Çakar'dan maç sonu flaş yorum!
DİĞER
Süper Lig maçında ortalık karıştı! Yönetici sahaya girdi, iki takım futbolcuları zor tuttu…
CHP 'jammer' dedi otel yalanladı! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde ne görüştü! Bavulda ne var?
Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"
Immobile'yle yollar ayrılacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan maç sonu flaş yorum! Çakar'dan maç sonu flaş yorum! 10:36
Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? 10:35
Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor" Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor" 10:22
Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! 10:05
Osimhen'e astronomik rakam! Osimhen'e astronomik rakam! 09:53
Dzeko-Semih Güler pozisyonunda 'devam' kararı doğru mu? Dzeko-Semih Güler pozisyonunda 'devam' kararı doğru mu? 09:39
Daha Eski
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... 09:33
Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir! Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir! 09:01
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları 08:51
"İnsanın canını sıkan mevzu..." "İnsanın canını sıkan mevzu..." 08:24
Bugünkü maçlar 27 Nisan Pazar Bugünkü maçlar 27 Nisan Pazar 07:29
Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! 01:53