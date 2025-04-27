Kayserispor-Rizespor maçı izle | Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardıdan çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-3 berabere kaldı. 37 puanla 13. sırada yer alan Kayserispor, son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Rizespor karşısında da başarısını sürdürmeyi amaçlayan Kayserispor, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Uzun süren galibiyet hasretine Eyüpspor karşısında son veren Rizespor ise üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. İlhan Palut yönetiminde düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi 37 puanla 14. sırada bulunuyor. Kümede kalma yarışı veren iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELLONA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZEZSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZEZSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Nurettin, Ramazan, Kartal, Karimi, Cardoso, Nazon

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Alikulov, Berkay, Olawoyin, Jurecka, Akintola, Ali Sowe

KAYSERİSPOR İLE RİZESPOR ARASINDA 39. RANDEVU

Tarihleri boyunca 38 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında 39. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 14'ünü Kayseri ekibi kazanırken, 13 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KAYSERİ DEPLASMANLARINDA KÖTÜ SONUÇLAR

Çaykur Rizespor, lig ve kupa maçlarında Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Yeşil-mavililer, rakibi karşısında son galibiyetini 2013-2014 sezonunun 29. haftasında Kadir Has Stadı'nda elde etmişti.

Rizespor, kendisiyle aynı puana sahip ve averajla bir sıra üstünde yer alan Kayserispor karşısında galip gelerek deplasmandaki kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

25 MAÇTIR BERABERLİK ALAMADI

Çaykur Rizespor, bu sezon ligde oynadığı 30 karşılaşmanın sadece 4'ünde berabere kaldı. Adana Demirspor ile birlikte Süper Lig'in en az beraberlik yaşayan iki takımından biri olan yeşil-mavililer, aldığı 4 beraberliğin tamamını iç sahada elde etti.

Karadeniz ekibi, deplasmanda en son 2023-2024 sezonunun başında Kasımpaşa ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı. Bu süreçte deplasmanda çıktığı 25 maçta 19 mağlubiyet ve 6 galibiyet yaşayan Çaykur Rizespor, dış sahada yeniden puanla dönmeyi amaçlıyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Candaş Elbil yapcak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.