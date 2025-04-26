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Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı CANLI İZLE

Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 18:50
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Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Kol'un yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Mehmet Akıncık yapıyor. VAR'da Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Rui Silva, AVAR'da ise Erkan Engin görev alıyor.

Mücadele öncesi Sipay Bodrum FK, topladığı 34 puanla 16. sırada bulunuyor. 51 puanlı Reeder Samsunspor ise maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor.

SİPAY BODRUM FK-REEDER SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Ahmet, Okita, Seferi, Bardhi

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Yunus Emre, Schindler, Holse, Ntcham, Emre, Dimata

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