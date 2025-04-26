Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Kol'un yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Mehmet Akıncık yapıyor. VAR'da Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Rui Silva, AVAR'da ise Erkan Engin görev alıyor.
Mücadele öncesi Sipay Bodrum FK, topladığı 34 puanla 16. sırada bulunuyor. 51 puanlı Reeder Samsunspor ise maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor.
SİPAY BODRUM FK-REEDER SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Ahmet, Okita, Seferi, Bardhi
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Yunus Emre, Schindler, Holse, Ntcham, Emre, Dimata