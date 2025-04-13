Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Canlı yayın bilgileri

Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bellona Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada, sarı-kırmızılılar 3 puan alarak rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından farklı bir kimlik kazanan Kayserispor, 28 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz önderliğinde son 3 maçını da kaybetmeyen Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Bu sezon 29 maçta 39 puan toplayan İstanbul ekibi, averajla 10. sırada bulunuyor. Peki, Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELLONA KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bellona Kayserispor: Bilal, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kartal, Bourabia, Ramazan, Mane, Cardoso, Bahoken

Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Piatkowski, Yasin, Aytaç, Espinoza, Rodrigues, Ben Ouanes, Hajradionovic, Fall, Da Costa

KAYSERİSPOR İLE KASIMPAŞA ARASINDA 36. RANDEVU

Tarihleri boyunca 35 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında 36. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 16'sını sarı-kırmızılılar kazanırken, 8 mücadeleyi de İstanbul ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Kasımpaşa maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.