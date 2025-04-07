Avrupa aşkına

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, deplasmanda konuk olduğu Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber Eyüpspor puanını 47'ye yükseltti. Arda Turan ve öğrencileri ligde 2 maç sonra kazandı. Ev sahibi ekip Hatayspor ise üst üste ikinci yenilgisini alırken 19 puanla 18. sırada kaldı ve ligde kalma mücadelesinde bir hasar daha aldı. Eyüpspor adına mücadelede galibiyeti getiren golü 23, dakikada Mame Thiam kaydetti. Senegalli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 13. golünü rakip filelere göndermesini bildi. Eyüpspor, gelecek hafte kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise önümüzdeki hafta Gaziantep deplasmanına konuk olacak.

HATAY'DA UMUTLAR AZALIYOR

Mersin'de Eyüpspor'a kaybeden Hatayspor'da ligde kalma umutları tükeniyor. Son 2 haftada Kayserispor ve Eyüpspor'dan 6 gol yiyen Hatayspor rakip filelere hiç gol atamadı. 19 puanla 18. sırada kalan bordobeyazlılar eksi 23 averaja sahip.

DEPLASMAN HASRETİ SONA ERDİ

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor deplasmanında kazanan Eyüpspor dış sahadaki galibiyet hasretini sona erdirdi. Ligde en son 26 Ocak'ta deplasmanda Bodrum'u yenen Arda Turan'ın öğrencileri 2.5 ay sonra 3 puanı hanesine yazdı.