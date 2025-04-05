Çaykur Rizespor 1-1 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golü, 70. dakikada Berkay Özcan'dan (P) gelirken, konuk ekibin golünü ise 84. dakikada Veljko Simic kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Çaykur Rizespor, 35 puana ve 12. sıraya; Net Global Sivasspor ise 31 puana ve 15. sıraya yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak; Net Global Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.