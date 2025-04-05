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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor 1-1 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 1-1 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir maç oynandı. Çaykur Rizespor sahasında Net Global Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 15:24
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Çaykur Rizespor 1-1 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golü, 70. dakikada Berkay Özcan'dan (P) gelirken, konuk ekibin golünü ise 84. dakikada Veljko Simic kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Çaykur Rizespor, 35 puana ve 12. sıraya; Net Global Sivasspor ise 31 puana ve 15. sıraya yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak; Net Global Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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