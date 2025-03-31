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Haberler Süper Lig İstanbul derbisi

İstanbul derbisi

Süper Lig'de bugün Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maç 20.00’de

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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İstanbul derbisi

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında bugün Eyüpspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon 27 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor'un 44 puanı bulunuyor. Başakşehir ise 36 puana sahip. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

EYÜP'TE EKSİK COK

Eyüpspor'da kart cezalıları Caner Erkin, Tayfur Bingöl ve Emre Mor Başekşehir sınavında yok. Eflatunsarılı takımda sakatlıkları devam eden Dubois, Stepanenko, Taşkın İlter, Midtsjö ve Sinan Gümüş'ün de müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Başakşehir'de ise kart cezalısı Deniz Türüç'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Festy Ebosele ve Onur Ergün, karşılaşmada görev yapamayacak.

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