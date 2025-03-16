Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 28. hafta müsabakasında Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - BB BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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