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Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yola devam ediyor

RAMS Başakşehir Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yola devam ediyor

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan’ın geleceğine dair kamuoyuna bir açıklama yaptı. İşte o açıklama...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 00:37
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RAMS Başakşehir Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yola devam ediyor

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın geleceğine dair kamuoyuna bir açıklama yaptı. Kulüp, Başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulunun, Atan'ın talebi doğrultusunda bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan görüşmenin ardından, geçtiğimiz sezon Başakşehir'i UEFA Konferans Ligi gruplarına taşıyan ve Avrupa kupalarına katılım geleneğini sürdüren Çağdaş Atan'ın görevine devam edeceği açıklandı.

Kulüp, Çağdaş Atan ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileyerek, teknik direktörün mevcut sözleşmesiyle takımın başında kalacağını belirtti.

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