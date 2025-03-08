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Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: Her golün averaj anlamında önemi var

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: Her golün averaj anlamında önemi var

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, "Her golün averaj anlamında önemi var. Ama günün sonunda 3 puanı alıyoruz, bu en önemlisi." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 17:28
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Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: Her golün averaj anlamında önemi var

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, bugün gösterdikleri performanstan dolayı futbolcularını kutladı.

Oyuncularının sahada kazanmak için her şeylerini ortaya koyduğunu belirten Jakirovic, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak takımımı bugünkü performansından ve galibiyetinden dolayı kutluyorum. Bugün çok iyi bir mücadele sergiledik. Taktiksel olarak plana sadık kaldık. Pres anlamında ilk yarıda tam istediğimiz gibi değildik. İlk yarının sonlarına doğru golü bulup içeri girdik. Soyunma odasında da presle alakalı olarak, savunma duruşunda bazı değişikliklere gittik. İkinci yarı Başakşehir'in daha fazla risk alacağını biliyorduk. Öyle de oldu. Rakip üzerimize saha fazla geldi ve arkada daha fazla alanlar bıraktılar. Biz de bu alanları değerlendirerek 2 gol attık. Daha da fazlasını atabilirdik. Maçın sonlarına doğru yediğimiz golden dolayı da aslında bakarsınız mutlu değilim. Çünkü her golün averaj anlamında önemi var. Günün sonunda 3 puanı alıyoruz, bu en önemlisi."

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