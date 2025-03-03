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Haberler Süper Lig Göztepe - Reeder Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Göztepe - Reeder Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Ligin iki flaş ekibinin mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 20:26
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Göztepe - Reeder Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor.

4 haftalık kötü gidişin ardından çıkış arayan İzmir ekibi, ligde oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 35 puanla 6. sırada bulunan ev sahibi takım, Stanimir Stoilov yönetiminde 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Thomas Reis yönetiminde 24 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Samsunspor ise başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. 46 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Miroshi, Tijanic, Matkusi, Juan.

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Celil, Dimata, Holse, Emre, Marius.

GÖZTEPE - REEDER SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İKİ TAKIM ARASINDA 42. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Göztepe ile Samsunspor 42. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçlardan 21'ini İzmir ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

GÖZTEPE-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe-Reeder Samsunspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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