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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 21:34
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Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle disipline gönderildi.

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