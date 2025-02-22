  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 4 karşılaşmayı da kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. 27 puanla 13. sırada bulunan ev sahibi takım bir an önce küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile etkili performansını sürdürmeyi hedefleyen Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. 31 puanla 8. sırada yer alan İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 09:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Akdeniz ekibi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde son 4 maçını da kaybetmeyen ev sahibi takım, bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Güçlü rakibi karşısında 3 puan almayı hedefleyen Kasımpaşa ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyeti 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Burak Yılmaz yönetiminde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, Antalyaspor karşısında yaralarını sarmak istiyor. Peki, Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

22 Şubat Cumartesi saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Brekalo, Aytaç Kara, Hajradinovic, Mortadha, Nuno da Costa.

İKİ TAKIM ARASINDA 29. RANDEVU

Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Antalyaspor ile Kasımpaşa 29. kez rakip olacak. Daha önce oynanılan maçların 12'sini Akdeniz ekibi kazanırken, 7 karşılaşmayı da İstanbul temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanılan 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

KASIMPAŞA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Antalyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Kasımpaşa, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik almasını bildi. İstanbul ekibini konuk ettiği son 4 maçı da kazanamayan Akdeniz temsilcisi ise son 2 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Kasımpaşa karşısında en uzun galibiyet hasretini yaşayan Antalyaspor, 25. haftada oynanacak kritik maçta noktayı koymayı hedefliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor-Kasımpaşa maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Ogün Kamancı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi"
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! "Maçı devam ettirmez, tatil eder"
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! İşte il il 22 Şubat Cumartesi hava durumu
Yusuf devleri peşine taktı!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta 09:20
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor 08:54
Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman 08:53
"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" "Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" 08:39
Bugünkü maçlar 22 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 22 Şubat 2025 07:59
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:43
Daha Eski
TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... TFF'ye flaş başvuru! Maç tekrarı... 00:39
Temizleyeceğiz Temizleyeceğiz 00:35
Muhteşem Rafa Silva Muhteşem Rafa Silva 00:30
Kartal uçuşta Kartal uçuşta 00:26
Sekizinci harika! Sekizinci harika! 00:25
Seriye bağladı Seriye bağladı 00:24