Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Akdeniz ekibi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde son 4 maçını da kaybetmeyen ev sahibi takım, bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Güçlü rakibi karşısında 3 puan almayı hedefleyen Kasımpaşa ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyeti 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Burak Yılmaz yönetiminde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, Antalyaspor karşısında yaralarını sarmak istiyor. Peki, Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

22 Şubat Cumartesi saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Brekalo, Aytaç Kara, Hajradinovic, Mortadha, Nuno da Costa.

İKİ TAKIM ARASINDA 29. RANDEVU

Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Antalyaspor ile Kasımpaşa 29. kez rakip olacak. Daha önce oynanılan maçların 12'sini Akdeniz ekibi kazanırken, 7 karşılaşmayı da İstanbul temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanılan 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

KASIMPAŞA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Antalyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Kasımpaşa, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik almasını bildi. İstanbul ekibini konuk ettiği son 4 maçı da kazanamayan Akdeniz temsilcisi ise son 2 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Kasımpaşa karşısında en uzun galibiyet hasretini yaşayan Antalyaspor, 25. haftada oynanacak kritik maçta noktayı koymayı hedefliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor-Kasımpaşa maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Ogün Kamancı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.