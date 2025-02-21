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Haberler Süper Lig Küme düşme hattında kritik maç: Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Küme düşme hattında kritik maç: Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek hayati 3 puanın sahibi olan Ege temsilcisi, 23 hafta sonunda 20 puan toplayabildi. Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdıktan sonra Jose Morais yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım, iki maçtır kaybetmiyor. Murat Şahin yönetiminde geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında ligdeki ikinci galibiyetini alan Hatayspor ise zorlu maçta 3 puan almanın yollarını arıyor. 13 puanla 18. sırada yer alan deplasman takımı, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 12:40
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Küme düşme hattında kritik maç: Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Ege temsilcisi, geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında aldığı 3 puan ile tekrar umutlandı. Oynadığı 23 maçta 5 galibiyet alan yeşil-beyazlılar, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. İsmet Taşdemir ile sezona başlayan Bodrum FK, ardından Volkan Demirel'i göreve getirdi. Son olarak Jose Morais ile yoluna devam eden ev sahibi takım, son iki haftada 4 puan toplayarak önemli bir çıkış yakaladı. Murat Şahin yönetiminde bu sezon ikinci galibiyetini alan Hatayspor ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. 13 puanla 18. sırada yer alan deplasman takımı beklenmedik puan kayıpları yaşarken, bir an önce seri galibiyetler almayı hedefliyor. Küme düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİPAY BODRUM FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

SİPAY BODRUM FK-ATAKAŞ HATAYPSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Küme düşme hattından çıkmak isteyen Bodrum FK ile Hatayspor tarihleri boyunca 4 kez karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçta 5. defa rakip olmaya hazırlanan takımlar, daha önce oynanılan karşılaşmalarda galibiyetleri paylaştı. 2 maçı Ege temsilcisi kazanırken, 2 mücadeleyi ise Akdeniz ekibi önde tamamladı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bodrum FK-Hatayspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek.

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