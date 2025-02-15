Beşiktaş-Trabzonspor CANLI | Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Ligde oynadığı son 6 maçı da kaybetmeyen siyah-beyazlılar, iç saha avantajını kullanarak 3 puan almak istiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde hiç mağlubiyet yaşamayan Kara Kartal, 21 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 6. sırada bulunuyor. İlk 4 içerisine girerek önünmüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen Kara Kartal'da yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Son haftaların formda takımı Trabzonspor ise zorlu derbide puan ya da puanlar almak istiyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Şenol Güneş'in öğrencileri, üst sıralara çıkma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. 29 puanla 9. sırada bulunan Fırtına'da Nwakaeme'nin ilk 11'de olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Şubat Cumartesi 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

IMMOBILE İLE BANZA KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in 24. haftasında oynanancak derbide gözler Immobile ile Banza'nın üzerinde olacak. İki golcünün sahne alacağı kritik maçta, gol krallığınına oynayan futbolcuların nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Skor tabelasını değiştirmek isteyen yıldız isimlerin gol ya da goller atıp atamayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Immobile ve Banza'nın istatistikleri:

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Tüpraş Stadyumu'nda ilk lig maçına çıkacak olan Beşiktaş taraftarı önünde kazanmak istiyor. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, Kara Kartal müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Son 6 lig maçını da kaybetmeyen Beşiktaş, etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. 35 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak önemli bir galibiyet elde etmeyi ve üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA 4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor maçına hazırlanan Beşiktaş, evinde oynadığı son 4 lig maçında 2 defa galip olurken, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0, Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

BORDO-MAVİLİLER 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Süper Lig'de yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 lig maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Antalyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında gol yemeyen bordo-mavililer, son olarak Samsunspor maçında 2 gole engel olamamıştı. Beşiktaş karşısında da etkili bir savunma ortaya koymak isteyen Fırtına'da Uğurcan Çakır'ın performansı merak ediliyor.

TRABZONSPOR'UN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 4 lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde çıkışını sürdürmek istiyor. 29 puanla 9. sıraya kadar yükselen Fırtına, son olarak Samsunspor deplasmanında 2-1 kaybetmişti. Bordo-mavililer kritik maçta puanını 32'ye çıkartmayı hedeflerken, Anthony Nwakaeme'nin oyuna sonradan girmesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ 12 YIL SONRA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanan deneyimli Teknik Direktör Şenol Güneş yaklaşık 12 yıl sonra Tüpraş Stadyumu'nda yerini alacak. Trabzonspor'un başında 3 puan için sahaya çıkacak olan Güneş, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı mücadele vermişti.

FIRTINA'DAN DEPLASMAN FOBİSİ

İç sahada daha etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor, son deplasman galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek almıştı. 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet alamayan bordo-mavililer, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

ARROYO VE RICARDO OYNAYACAK MI?

Devre arası transfer döneminde kadrosunu genç isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda, iki genç futbolcunun oyuna sonradan girmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR DERBİLERDE KAYIP

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanan Trabzonspor, son galibiyetini 4 Kasım 2023'te aldı. Sarı-lacivertliler karşısında 3-2 kazanan bordo-mavililer, Kadıköy deplasmanın ardından oynadığı karşılaşmalarda 3 puan sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 141. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Trabzonspor 141. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 56 kez siyah-beyazlılar kazanırken, 47 mücadeleyi de bordo-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 37 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Akarsu üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Polonya'dan FIFA kokartlı Daniel Stefanski oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak.